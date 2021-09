Fokus på dumping af slam i Køge Bugt - miljøskib sejler budskabet ind til Miljøministeren

Se billedserie Kystens Parlament besøgte Rødvig og nu bliver det lokale budskab bragt videre til Christiansborg. Foto: Erik Nielsen

Stevns - 13. september 2021 kl. 14:48 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Kutteren Anton lå hele weekenden i Rødvig, hvor dumping af kæmpe mængder forurenet havneslam i Køge Bugt er det store lokale fokuspunkt, som Kysten Parlament nu vil sejle videre med til miljøminister Lea Wemelin.

I den forgangne weekend lå kutteren Anton i fiskerihavnen i Rødvig, hvor gæster blev mødt med engagement af folkene bag Kystens Parlament, som afsluttes i København på fredag, hvor miljøminister åbner arrangementet.

Èn af de ting, som helt sikkert bliver »sejlet« direkte ind til Miljøministerens bord fra Rødvig og Stevns, er den overordnede politiske beslutning om at dumpe enorme mængder havneslam i Køge Bugt.

Anlægget af øen Lynetteholm i København kan nemlig nu begynde efter Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance 4. juni stemte for anlægsloven for Lynetteholm.

Kystens Parlament er således et projekt, som sætter fokus på det danske kyst- og havmiljø med FN's verdensmål nummer 14, livet i havet, som ramme. Projektet er arrangeret af Landsforeningen Levende Hav i tæt samarbejde med Dansk Amatørfiskeriforening.

Projektet er støttet af Velux Fonden og undervejs har projektet også budt på samarbejder med lokale og nationale miljøorganisationer.

Ni havnebesøg Levende Havs kutter Anton har besøgt ni destinationer rundt om ved de danske kyster. Hver destination er blevet arrangeret af lokale med interesse i kysten og havet. Hvert parlament er løbet over en weekend, hvor de lokale arrangører har planlagt parlamentet efter et tema som er relevant for deres lokalområde.

- Jeg skal repræsentere Stevns på Levende Havs arrangement Kystens Parlament i Altingets gård. Levende Havs kutter Anton besøgte Rødvig i weekenden, hvor Levende Hav bad mig deltage for vores lokalområde, lyder det fra Johs. Johansen, der er sammen med Elo Olsen har indsendt nedenstående læserindlæg til redaktionen, hvor de reflekterer over den folketingsbeslutning om en anlægslov for Lynetteholm, der ifølge flere kritikere kan føre til, at kystmiljøet i Køge Bugt og den svenske kyst er truet.

Johs. Johansen er formand for Fritidshusejernes Landsforening og husejer i Strøby Egede, mens Elo Olsen er fisker på Stevns og formand for Rødvig og Omegns Fiskeriforening.

Fokus på kystmiljø Formålet med Kystens Parlament er netop at sætte et landspolitisk fokus på det lokale kyst- og havmiljø. Derfor afsluttes Kystens Parlament i København, hvor budskaberne fra de enkelte parlamenter præsenteres for folketingspolitikerne.

De lokale repræsentanter vil være til stede hele dagen fra 9-15, hvor de i stande og på scenen vil præsentere resultaterne fra de enkelte parlamenter. Som en afslutning på projektet laves et katalog som beskriver rejsen rundt ved de forskellige destinationer, hvilket Kurt Svennevig, der er formand i foreningen Levende Hav, forklarede om, når gæsterne besøgte hans kutter i weekenden.

Nej til dumping Venstres Jacob Jensen fortalte i lørdagens udgave af DAGBLADET, hvordan han har formuleret nogle spørgsmål og indkaldt miljøminister Lea Wermelin i samråd om dumping af slam i Køge Bugt.

Johs. Johansen og Elo Olsen, mener efter at have læst politikerens spørgsmål i DAGBLADET, at Venstre-politikeren, der selv stemte for anlægsloven for Lynetteholm, har et helt forkert udgangspunkt for sine spørgsmål.

»Hvis Jacob Jensen vil gøre en forskel, skal han spørge om Miljøministeren vil sikre, at slammet ikke dumpes, og ligeledes kan Jacob Jensen stille forslag til Folketingsbeslutning om at undlade dumping af 2,3 millioner kubikmeter forurenet slam i Køge Bugt - og andre steder,« skriver de i deres indlæg.

