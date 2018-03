Kommunens demens-koordinator: Line Henriksen besøger kommunens tre biblioteker og vil på bedste måde forsøge at besvare alle spørgsmål og være behjælpelig omkring emnet demens. Privatfoto

Fokus på demens på bibliotekerne

17. marts 2018

I de kommende år bliver ældre en større del af befolkningen. Vi bliver nemlig generelt ældre end tidligere. Men med alderen stiger også risikoen for at udvikle demens og udover det, så viser undersøgelser desværre også, at ensomheden blandt ældre er stigende.

Her kan biblioteket blandt andet byde ind med litteratur, musik, film og digitale medier - både for at udbrede viden om demens og for at give ekstra indhold i en hverdag, der måske kan synes langsommelig og / eller ensom.

Musik kan eksempelvis ofte være med til at skabe kontakt til en dement person, få dem til at mindes gennem toner og sange med mere - ligesom litteratur kan holde hjernen i gang, forøge vores viden og underholde os.

Biblioteket giver altså ældre - og demens - særlig opmærksomhed her i foråret. Det gælder både med hensyn til indkøb af materialer - men også med arrangementer for alle, der ønsker at vide mere om demens og om, hvordan man selv kan holde sin hjerne i form.

Lige nu er der således to arrangementer på trapperne

Kommunens demenskoordinator: Line Henriksen besøger kommunens tre biblioteker og vil på bedste måde forsøge at besvare alle spørgsmål og være behjælpelig omkring emnet demens:

Store Heddinge Bibliotek: Mandag 19. marts klokken 16-17

Hårlev Bibliotek: Mandag 23. april klokken 16-17

Strøby Egede Bibliotek: Mandag 7. maj klokken 16-17

Det er ganske uforpligtende at komme og få en snak - og biblioteket giver en kop kaffe.