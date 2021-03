Sine Tange og Kasper Hansen præsenterer borger nr. 23.000 i Stevns Kommune: lille Vilhelm på fire måneder. Foto: Rikke Michael Hansen

Fødselstallet stiger - det samme gør antallet af tilflyttere til Stevns

Stevns - 22. marts 2021 kl. 17:54 Af Rikke Michael Hansen og Henrik Fisker Kontakt redaktionen

1. januar havde Stevns Kommune 23.034 indbyggere og kunne dermed notere en nettotilgang på 229 borgere i løbet af 2020. Nytårsaften 2019 registrerede kommunen 22.805 indbyggere og har dermed oplevet en fremgang på 1,0 procent.

Men faktisk fortsætter indbyggertallet med at stige efter nytår. Det kan dagligt aflæses på Statens Serum Instituts hjemmeside, hvor man se, hvor mange der aktuelt er vaccineret mod Covid-19 i forhold til det samlede indbyggertal. Søndag 21. marts var der således - ifølge instituttet 23.198 borgere i Stevns Kommune. SSI bruger Det Centrale Personregister (CPR-registeret) til at opgøre antal borgere i en kommune.

Flere nyfødte i 2020

Indbyggertallet har dermed sit højeste niveau siden kommunesammenlægningen i 2007. De første år efter finanskrisen faldt tallet endda en smule og nåede i 2011 et lavpunkt med 21.855 indbyggere. Siden 2014 er det dog gået frem år for år.

Der er fortsat flere døde end nyfødte i Stevns Kommune, men det seneste år er marginen indsnævret. 253 stevnsborgere afgik ved døden i 2020, mens der var 198 levendefødte, dvs. en negativ vækst på 55 personer. Året før var der 262 døde og 180 nyfødte, altså et fødselsunderskud på 82. Tallene kan bedst forklares med, at der fremdeles er mange ældre borgere i Stevns Kommune, mens antallet af kvinder i den fødedygtige alder ligger under landsgennemsnittet.

Flest tilflyttere i 14 år

Den helt store faktor er imidlertid antallet af tilflyttere. Sidste år valgte 1680 borgere at flytte til Stevns, hvilket er det højeste tal i 14 år. Samtidig var der færre, som flyttede væk - i alt 1418, hvilket giver en nettotilflytning på 262. Det er det højeste antal siden 2006, viser en opgørelse fra Stevns Kommune.

- Kommunens undersøgelser af tilflytternes motivation for at bosætte sig i Stevns Kommune viser, at tilflytterne finder den ro og natur, som er i Stevns Kommune, attraktiv. tilflytterne finder den ro og natur, som er i Stevns Kommune, attraktiv. til Stevns Kommune, ligesom udviklingen i og omkring Køge med nyt supersygehus og ny jernbane har haft en afsmittende effekt på befolkningsudviklingen, siger Jakob Splidsboel, der er erhvervs- og udviklingskonsulent i kommunen.

Endelig opgør kommunen antallet af indvandrere og udvandrere, dvs. borgere, som kommer hertil henholdsvis flytter herfra fra udlandet. Dette tal udgjorde i 2020 næsten en balance mellem 151 indvandrede og 129 udvandrede, altså en nettotilgang på 22 personer.

Størst tilgang af kvinder

Der er kommet markant flere kvinder end mænd til kommunen, og det betyder, at afstanden mellem de to køn målt i antal er mindsket. Således har der det seneste kalenderår været en tilgang på 82 mænd og 147 kvinder i Stevns Kommune. Kønsfordelingen viser, at der ved indgangen til 2021 boede 11.411 kvinder og 11.623 mænd i kommunen.

Ser man på aldersgrupper, har der det seneste år været en stigning i næsten alle aldersintervaller. Stevns Kommune har fået 81 flere personer i gruppen 30-39 år sammenlignet med året før. Aldersgruppen med andenstørst stigning fra 2020 til 2021 er de 70-79 årige, som er steget med 70 personer.

Den største nettotilflytning er naturligt nok sket til de fire udviklingsbyer, hvor der udstykkes byggegrunde og bygges nye boliger. Men det er samtidig også i de største bysamfund, at de fleste nyfødte bor. Her ligger Strøby Egede i top med 35, og herefter følger Hårlev med 31, Store Heddinge med 26, Strøby med 12, samt Rødvig og Valløby med hver 11 nyfødte borgere.