»Skarp, men ærlig« kaldte nu afdøde H.C. Nielsen Inge Milbrat, da han i 1997 fik hende til at stille op til Kommunalbestyrelsen første gang. I 2016 leverede hun den afgørende stemme og sikrede flertal for at rejse fredningssagen for Stevns Klint. Foto: Henrik Fisker

Fødselsdag: Inge har altid været sin egen

Det passer ikke rigtigt til Inge Milbrats temperament, at Stevns nu er blevet underlagt en delvis nedlukning på grund af coronapandemien. Havde det stået til hende, skulle hun i morgen have fejret sin 80 års-fødselsdag med en stor fest på Rødvig Kro & Badehotel, hvor hun også samlede en stor flok af familie og venner, da hun rundede 70 for 10 år siden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her