Tidligere tandklinikchef Birgitte Mårtensson på én af sine daglige gåture i den stevnske natur. Privatfoto

Fødselsdag: Antallet af huller i børnenes tænder blev halveret på 10 år

Stevns - 25. april 2021 kl. 06:27 Af Rikke Michael Hansen Kontakt redaktionen

Birgitte Mårtensson flyttede til Stevns Kommune i 1981 efter, at hun to år tidligere var blevet ansat som klinikchef for skoletandplejen. Opgaven var givet: Der skulle etableres skoletandpleje i Stevns Kommune, som til en start blev placeret på Boestofteskolen, alt imens Eriksstrupskolen (den nuværende Store Heddinge Skole) blev bygget færdig.

Sundere børnetænder

Avisen er kommet i besiddelse af en jubilæumsinvitation fra klinikkens 10 års-fødselsdag. »Til de voksne« hedder invitationen, der vidner om, at Birgitte Mårtensson sammen med klinikkens anden tandlæge, to klinikassistenter samt en tandplejer fik opbygget en velfungerende kommunal skoletandpleje, hvor der ved jubilæet i november 1989 var tilknyttet i omegnen af 2.400 børn i alderen 0-18 år.

Af invitationen fremgår også, at antallet af huller i børnenes tænder i løbet af de første 10 år var blevet halveret, og at færre børn havde fået plomber i deres tænder i den tid, hvor de blev tilset af skoletandplejen.

Efter 17 spændende og gode år som klinikchef valgte Birgitte Mårtensson i 1996 at videregive chefansvaret, og hun fortsatte i stedet i en stilling hos skoletandplejen som tandlæge ansat på timebasis.

Træningscenter

Birgitte Mårtensson havde på dette tidspunkt et ønske om et træningscenter i nærmiljøet, så stevnsboerne ikke skulle køre helt til Køge for at styrketræne. Derfor tog hun sammen med andre interesserede initiativ til etableringen af et træningscentret for kommunalt ansatte. Stevns Kommunale Fitnesscenter, der ligger lige uden for Store Heddinge, eksisterer - ligesom det også gælder for den kommunale tandpleje - stadig den dag i dag.

Efter et godt arbejdsliv - inklusiv en tur forbi Kommunalbestyrelsen, hvor Birgitte Mårtensson blev valgt ind for Socialdemokratiet i 1989 og sad i en enkelt periode - kaldte pensionisttilværelsen. Siden er det blevet til rigtigt mange rejser til fjerne himmelstrøg så som Australien, Amerika og Afrika.

Birgitte Mårtensson mener selv, at hun bor i paradis, og i dag nyder hun den storslåede natur ved Østersøen til fulde. Ud over crossfit, yoga og bordtennis bliver det altid til et par daglige gåture og arbejde i haven - og til hovedet er der hjernegymnastik samt de to-tre bøger, der læses om ugen på iPad.

Fitnessinstruktør på 74 år

Som 74-årig tog hun for øvrigt en fitnessinstruktør-uddannelse - det var i 2010 - og hun har livet igennem holdt sig i gang og videreuddannet sig. Blandt andet har Birgitte Mårtensson taget matematik på A-niveau et par gange med års mellemrum, blot for hyggens skyld.

Fødselaren værdsætter i den grad det daglige liv med sine to katte på hjemmeadressen i Rødvig og tager altid glad og hjerteligt imod, når børn og børnebørn kommer forbi.

På tirsdag 27. april fylder den aktive kvinde 85 år. Fødselsdagen fejres med en lækker middag på en god restaurant nu, hvor det atter kan lade sig gøre at spise ude.