Anette Mortensens første måneder som borgmester har været præget af to møgsager, som hun har arvet fra sidste valgperiode. Men vi har stadig ikke set nogen politiske skandaler, og hun møder ros for sin evne til at lytte og dele det politiske ansvar. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Fødselsdag: Anette runder 40 i fuld fart

Stevns - 17. marts 2018 kl. 11:22 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opmærksomme borgere vil have bemærket, at Kommunalbestyrelsens næste møde afholdes på onsdag. Det bryder traditionen med, at de lokale politikere normalt mødes torsdag aften. Flytningen skyldes, at borgmesteren tager en fridag på torsdag 22. marts for at fejre sin 40 års-fødselsdag sammen med sin nærmeste familie.

Efter sigende måtte hun tilskyndes flere gange af sine kolleger i Kommunalbestyrelsen, før hun accepterede at flytte mødet med den begrundelse. De måtte gøre hende opmærksom på, at det er vigtigt at huske sin hjemmebane, og at det politiske liv ikke skal fylde alle døgnets 24 timer. Hvad to af hendes kolleger da også minder hende om i deres fødselsdagshilsener.

Det siger noget om Anette Mortensens pligtfølelse, at det skulle være nødvendigt at sige til hende. For hjemme på væggen i samtalekøkkenet i Strøby Egede har hun med store bogstaver skrevet teksten: Family is all - og det kan man ikke være i tvivl om, når Kasper og Frederikke kommer hjem fra skole og siger hej til deres mor, inden de skal videre til næste aftale.

Men børnene og deres far: Kim har erkendt, at Mor ikke er lige så meget hjemme mere efter, at hun er blevet borgmester. For hun har travlt på det der rådhus og til alle de møder, som hun skal gå til - både hjemme på Stevns og ude i landskabet, hvor hun repræsenterer kommunen.

Politisk talent spottet

Historien om Stevns' nye borgmester er beretningen om den snusfornuftige pige fra Strøby Egede, der er sine rødder bevidst, og som holder fast i sin ugentlige ridetur på Strålen mellem Magleby og Strøby - og som stadig er instruktør for sit gymnastikhold i Strøbyhallen tirsdag aften. Det var netop i AIK 65's gymnastikforening, at Poul Arne Nielsen i sin tid spottede hende som et nyt politisk kort, og da hun senere kom på Venstres talentskole, blev hun allerede her forsynet med prædikatet: borgmesteremne.

Det blev hun til manges overraskelse allerede efter sin første valgperiode - og det endda efter et valgresultat, der halverede Venstres mandattal i Kommunalbestyrelse oven på den mest turbulente periode i vælgerforeningens historie.

På valgnatten tog hun borgmesterposten foran Steen S. Hansen (S), der ellers lignede en favorit, og samlede det smallest mulige flertal på 10 mandater i en borgerlig koalition, der omfattede såvel Nyt Stevns som Dansk Folkeparti, der begge havde ført en ganske kritisk linje over for Venstre i månederne op til valget.

Her blev Anette Mortensen i dagene efter konstitueringen mødt med et ganske massivt pres fra sit eget bagland i Venstre, hvor flere mente, at hun havde valgt de forkerte legekammerater, og at en sådan koalition, som blev indgået på valgnatten, var en tikkende bombe at sætte sig på. Det sidste viste sig nærmest at være en selvopfyldende profeti, da samarbejdet uventet slog revner i weekenden før det konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen, og få timer før deadline viste den nye borgmester sig som en handlingens kvinde, da hun sammen med K opløste den første konstituering og indgik en bred aftale med S, som Radikale senere tilsluttede sig.

En ualmindelig travl start

Den nye borgmester har fra starten lagt sig fast på, at hun »vil lytte mere, end hun vil tale«. Det er måske forklaringen på, at vi endnu har flertalsgruppens politiske manifest til gode, selv om det var lovet inden udgangen af januar. Eller også er det blot konsekvensen af, at Anette Mortensen har haft mere end almindeligt travlt, siden hun startede.

Hendes arbejdsdag har siden nytår især været præget af to møgsager, som hun begge har arvet fra sidste valgperiode. Anette Mortensen har således brugt mange timer på den nye beredskabsplan, hvor det i dag står klart, at de stevnske krav ikke er blevet opfyldt, og hvor politikerne derfor er tvunget til at træffe en principiel beslutning om brandvæsenets fremtid.

Hun har også måttet samle moralsk og økonomisk opbakning til Østsjællands Museums planer for fremtiden - og indser måske i dag, at det havde været lettere at forklare lokalbefolkningen, hvad der er på vej, hvis processen siden sidste sommer ikke havde været kørt for helt så lukkede døre.

Imens har den nye borgmester uddelegeret opgaverne til sine kolleger i flertalsgruppen og delt ansvaret. Det har givetvis styrket sammenholdet i flertalsgruppen og varsler politisk arbejdsro i en grad, som Stevns ikke har været forvænt med i lang tid.

Borgmestereffekten

Endnu er vi kun to en halv måneder inde i den fire-årige valgperiode, og der er længe til næste kommunevalg. Alligevel spår hendes partifælle: Bjarne Nielsen i sin fødselsdagshilsen, at hvis hun fortsætter i samme stil, er muligheden for et genvalg - og dermed fremgang for Venstre - inden for rækkevidde.

Det er naturligvis ønsketænkning for en Venstre-mand, men borgmestereffekten har før vist sig at bære igennem et valg. Det er Poul Arne Nielsen et godt eksempel på - men nok så tankevækkende er det, at Stevns én gang tidligere har valgt en ung kvinde som borgmester, som endte med at blive en ægte stemmesluger. Hun hedder Gina Øbakke og blev siddende på posten i 12 år.

Anette Mortensen fejrer sin fødselsdag med familien og holder ingen offentlig reception.