Fødselsdag: Alder er ingen hindring når man er aktiv gymnast

Stevns - 19. august 2021

Jeg bliver helt svedt på panden, lyder det et par gange fra Lisbeth Villumsen i løbet af fødselsdagsinterviewet hjemme i hendes køkken på Nymøllevej i Hårlev.

Der har godt nok også været mange - som i rigtig mange - oplevelser gennem årene for den aktive fødselar, som på tirsdag 24. august fylder 80 år. Og mange af oplevelserne har gymnastikken som fællesnævner, for Lisbeth Villumsen har været aktiv i det lokale gymnastikforeningsliv i 55 år.

Lisbeth er født og opvokset i Melby i Nordsjælland, hvor forældrene ejede en gård. Forældrene omdannede senere gården til campingpladsen Bokildegårds Camping, som stadig eksisterer i dag.

Selv blev hun udlært som klinikassistent hos en tandlæge i Frederikssund, flyttede som 18-årig til Østerbro i København og blev i 1965 gift med Søren, der var bondemand fra Gentofte.

Det nygifte ægtepar flyttede til gården: Skæppehøj, der ligger lidt uden for Endeslev. Her var Søren først bestyrer, siden forpagter og til slut ejer af gården med de tilhørende 60 tønder land.

Tre døtre kom til: Anette, Lone og Dorte, der ligesom deres mor hjalp til med arbejdet på gården.

- Vi havde mange høns, mange grise og kalve. Det var hårdt arbejde, og nogle svære år, husker Lisbeth, der ligesom Søren også havde arbejde ved siden af.

Da Søren døde i 2005, besluttede Lisbeth året efter at sælge gården for i stedet at flytte i eget hus på Nymøllevej. Her bor hun stadig - omend huset netop er sat til salg, og snart flytter Lisbeth i en mindre lejebolig andetsteds i Hårlev, hvor hun har planer om at nyde de næste mange år.

- Ja, for jeg skal være 100 år, det har jeg altid sagt, konstaterer Lisbeth, der både har været gennem en bypass operation for 30 år siden - på grund af en arvelig sygdom med hjertefejl efter sin far - og sidste år fik en ny hofte.

- Men jeg har det godt, siger Lisbeth med et stort smil og øjnene fulde af liv.

Tre borgmestre på holdet

Lisbeth - der selv har gået til gymnastik, fra hun var fem år gammel - har lige, siden hun flyttede til Endeslev, været aktiv i flere af de lokale gymnastikforeninger.

I Endeslev-Vråby Idrætsforening (EVIF) startede hun i 1966 et puslingehold op - og den dengang nyfødte Anette kom selvfølgelig med i gymnastiksalen. Formandsposten for foreningens gymnastikafdeling bestred Lisbeth også i en årrække.

Også ungdomshold, voksenhold med motionsdamer, herrehold, seniorhold m.m. har haft glæde af Lisbeths gode instruktørevner. Både i EVIF, i Hårlev Gymnastikforening (HGF), i AIK 65 Strøby Gymnastik og i Nordstevns G&I.

- Jeg har - indtil videre - haft tre borgmestre på mine hold: Holger Sonne, Jens Peter Kure, Helge Madsen - og Poul Arne Nielsen har jeg selv gået sammen med, remser Lisbeth op.

- Og vores nuværende borgmester: Anette Mortensen skal være meget velkommen til at kigge forbi, når jeg har mit seniorhold om onsdagen i Hårlevhallen, griner Lisbeth, der ikke umiddelbart har nogen planer om at stoppe sit virke som gymnastikinstruktør.

- For jeg kan ikke undvære det, siger hun.

Hensyntagende træning

Gennem årene har Lisbeth flere gange været leder af forskellige projekter med fokus på motion og sundhed. Blandt andet blev hun i 1997 kontaktet af Roskilde Amts sundhedsafdeling, som gerne ville have hende til at lede et projekt med deltagere, der ikke havde dyrket idræt de seneste 20 år eller mere.

- Det foregik i fælleshuset ved Hotherhaven. Gennemsnitsalderen var 78 år, og to af deltagerne var over 100 år. Blandt andet var der Anna på 102 - hun gik hver dag to lange ture på fem kilometer med sin hund, husker Lisbeth, som efter projektets afslutning videreførte holdet under HGF frem til 2010.

Hendes store indsats - der også tæller en periode på formandsposten i Præstø Amt Gymnastiks Ældreråd - i dag Senioridræt i Storstrømmen DGI, leder for et stort amtshold med 110 gymnaster og opvisning i Bøgeskoven, hjernegymnastikhold, hjertehold samt hensyntagende træning - det er ikke gået ubemærket hen. Lisbeth har blandt andet fået Vallø Idrætslederpris i 1997, og på indersiden af toiletdøren derhjemme hænger både et diplom fra Strøby Aktive Seniorer og et takkebrev fra idrætskonsulent i DGI Storstrømmen Anja Lygum Pedersen.

Motion i skolen

Gennem mere end tyve år var Lisbeth ansat på Hotherskolen, hvor hun var medhjælper i børnehaveklassen. Også her fik børnene glæde af Lisbeths hang til motion, idet hun hurtigt fik indført 10 minutters daglig gymnastik.

- Børnene fik nogle gange lov at stå på bordene, og så satte jeg noget fed musik med knald på - og de elskede det, griner Lisbeth, som ofte møde sine gamle elever, både dem fra skolen og fra gymnastikken.

Og mon ikke også nogle af dem kigger forbi, når der på selve dagen er åbent hus på Nymøllevej fra kl. 10?

- Og om fredagen holder jeg en fed fest. Det bliver på Vallø Slotskro, hvor familien og mine gamle skole- og gymnastikvenner er inviteret. Vi bliver godt 60 mennesker. Jeg kan godt lide at være sammen med andre mennesker og jeg elsker fester, fastslår fødselaren.

Når fødselsdagen er vel overstået, skal Lisbeth til september på kursus i balance i Vordingborg. Hun overvejer også, om hun skal sige ja tak til at være frivillig ved landsstævnet i Svendborg til næste sommer. Og onsdagsholdet i Hårlevhallen skal jo også passes, ligesom vennerne og familien.

Sved på panden? Ja, det kan vist ikke undgås.