Fodboldens hæderkronede topnavne kommer til Stevns

Stevns - 25. juli 2021

De hæderkronede fodboldspillere fra oldboyslandsholdet gæster Store Heddinge Boldklub i anledning af 100 års jubilæum. Det sker fredag 6. august.

Baneanlægget ved Store Heddinge Boldklub (SB) bliver rammen om en kæmpe sportsbegivenhed på Stevns, da DBU gerne vil være med til at fejre klubbens 100 års jubilæum.

DBU har således samlet nogle af Danmarks kendte spillere gennem mange år, som atter tager støvlerne på og kæmper mod et helt særligt lokalt hold, for at fejre SBs 100 årsdag. Selve dagen var egentlig i april måned, men på grund af corona-restriktioner er festlighederne udskudt til august.

Åbent Hus og meget mere Formanden for boldklubben, Mikkel Hoffmann-Rasmussen, er så begejstret, at han ligner en som kan synge samtlige fodboldsange på én gang; større bliver det ikke.

- Det bliver et brag af en kamp. Og det bliver et kulturarrangement, som ikke har set sit lige. Samme dag slutter vores fodboldskole, og så har vi Åbent Hus inden landsholdet arriverer i DBU's spillerbus, fortæller han.

Det Åbne Hus er mellem 14-16 og selve den historiske kamp begynder klokken 18.30.

Noget for autografjægere Der bliver noget at lave for autografjægere, da DBU stiller med nuværende og tidligere spillere ud fra en bruttotrup som indeholder navne som Stig Tøfting, Niclas Bendtner, Ebbe Sand, Thomas Helveg, Henrik "Store" Larsen, Søren Colding og mange flere. Og i staben bag oldboyslandsholdet er også selveste Sepp Piontek. Hvem af spillerne, der bliver udtaget til dagen, kan ikke siges endnu. Man kan se hele DBUs bruttotrup her: kortlink.dk/dbu/2cc44

Dommer bliver Claus Bo Larsen, som har dømt under FIFA og UEFA indtil 2010.

Nu med stadionspeaker Mikkel Hoffmann-Rasmussen lægger ikke skjul på, at »det er en ære at blive udtaget« til det lokale hold, som skal spille mod berømthederne.

- Det har været svært at vælge, men vi har valgt spillere fra fire grupper: veteraner, tidligere SB-spillere, egne seniorspillere over 30 og tre under 30 år, som er vores ungdomstrænere. Den ældste er Nicolai Porslund, som er over 70 år, og de yngste er tvillingerne Ulrik og Theis Jensen, som er 21 år.

Stort jubilæum Der har været lagt et stort arbejde i jubilæumsarrangementet. Klubhusets omklædningsrum er nymalede, Stevns Kommune har lovet at slå græsset dagen før, og der er kommet nye sponsorskilte.

Kort sagt: shinet op. Og ungdomsspillere er udtaget til boldhentere, og kampen afvikles med rigtige stadionspeakere, hvor den ene er medlem af kommunalbestyrelsen: Steen Nielsen (S).

Kom i god tid Det koster 50 kroner at få plads ved sidelinjen for alle over 12 år, og der betales ved indgangen.

Unge fodboldfans under 12 kan heppe med ganske gratis. Efter kampen bliver det muligt at spise sammen med oldboysholdet, men der begrænset antal, og for 200 kroner kan man tilkæmpe sig muligheden for at sidde med til højbords med spillere og ledere.

- Det er nok en god idé at komme i god tid for at få en parkeringsplads, lyder rådet fra Mikkel Hoffmann-Rasmussen, som er spændt på at se om den historiske topkamp kan matche eller slå den hidtidige »stadionrekord« med 800 tilskuere.