Flot opbakning til få indsamlere

På en gloende varm søndag gik 60 indsamlere på Stevns ud med raslebøsserne for at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse. Landsindsamlingen var udsat fra i foråret på grund af corona-epidemien, og det betød, at indsamlingsleder Anny Borch Jensen kun kunne mønstre det halve antal indsamlere i forhold til tidligere år. Det kunne naturligvis mærkes på resultatet, men med det forbehold er hun særdeles tilfreds efter indsamlingen .

Resultatet svarer til, at hver indsamler i gennemsnit kom hjem med intet mindre end 1607,75 kroner, hvilket er langt over det gennemsnit, som indsamlerne normalt præsterer. Her lyder tommelfingerreglen, at en indsamler kan samle 1000 kroner ind på tre timer.