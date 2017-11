Dansk Folkeparti blev tungen på vægtskålen efter, at stemmerne var talt op på valgaftenen. Partiet fik en lille tilbagegang og to mandater - samme antal som Nyt Stevns og Konservative. Som det eneste af de fire partier i den blå flertalsgruppe får DF to formandsposter, mens de tre andre får én. Venstre får desuden borgmesterposten. Foto: Kenn Thomsen

Flertallet tager alle formandsposter

Ikke desto mindre skriver det blå flertal i et arbejdspapir, at den »ønsker et bredt samarbejde med alle partier i Kommunalbestyrelsen«.

- Vi har haft en kabale, som skulle gå op. Vi giver alle mulighed for at komme til orde, og jeg er ikke typen, der lukker mig om mig selv, siger den kommende borgmester Anette Mortensen.

Formandsposterne fordeler sig med to til Dansk Folkeparti og én til Venstre, Nyt Stevns og Konservative. Hertil kommer formandsposten i Økonomiudvalget, som borgmesteren er født medlem til at besætte. Det til trods for, at Venstre har fire mandater, mens de tre øvrige partier har hver to.