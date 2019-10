Flertal sætter gang i kritiseret rokade af aktivitetshus og autismebørn

Rokaden blev lagt frem så sent som i september, hvor Stevns Kommune beskrev en tre-trins-plan om et nyt aktivitetshus i Strøby Egede samt flytning af autismeklas-sen og salg af Strøbyhjemme og sendte planen i høring.

Stevns Kommune åbner nu nyt aktivitetshus på Acacievej i Strøby Egede og sælger Strøbyhjemmet. Med 14 stemmer for, to Dansk Folkeparti-stemmer imod samt de to Nyt-Stevns-medlemmer, der undlod at stemme, sættes der nu gang i en større rokade.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her