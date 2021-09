Se billedserie Seks nøglepersoner i projekt naturpleje ved Højeruplund: Bo Drews Henriksen (lodsejer med fårehold og medlem af bestyrelsen i Selskabet Højeruplund), Jan Pedersen (biolog, JP Biotop), Jens Carl Jørgensen (formand Selskabet Højeruplund), Michael Løvendal Kruse (formand DN Stevns), Eva Rose Waldorff (projektkoordinator Verdensarv Stevns) og Rasmus Elvekjær (naturvejleder, Stevns Naturcenter, Stevns Kommune). Privatfoto

Flere vilde blomster skal farve Stevns Klint

Stevns - 06. september 2021 kl. 17:35 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Biodiversiteten får en hjælpende hånd ved Stevns Klint, når Selskabet Højeruplund etablerer naturpleje på engen syd for Mindelunden og Højerup gamle kirke. Projektet har netop fået tildelt 86.750 kroner af Den Danske Naturfond, som i alt deler 13 millioner kroner ud til 25 forskellige initiativer til gavn for naturen.

Pengene skal bl.a. bruges til at etablere græsning for at hjælpe truede plante- og dyrearter. Selskabet har planer om at sætte får ud om efteråret for at undgå, at området springer i skov, så det i stedet giver plads til et mangfoldigt blomstertæppe ved Klinten.

Det er en tilfreds Jens Carl Jørgensen, formand for Selskabet Højeruplund, som hilser støtten til mere biodiversitet velkommen:

- Det er fantastisk, at Den Danske Naturfond nu støtter projektet med den flotte donation. Hvis vi blot lader området stå vildt hen, risikerer vi, at nogle få, dominerende arter overtager det hele, så området kun har græs eller springer i skov. Vi ønsker i stedet at fremme nogle af de mere sjældne arter, der har brug for næringsfattig natur for at kunne klare sig. Forhåbentlig vil vores mange gæster her ved Klinten derfor fremover kunne opleve, hvordan verdensarven farves af de mange særlige blomsterarter her i området, konkluderer formanden.

Samarbejde om projektet

Selskabet Højeruplund har allieret sig med en række lokale partnere for at sikre sig, at projektet både er fagligt funderet og ikke mindst får en lærende og kommunikerende betydning for alle, der besøger området. Partnerprogrammet for Stevns Klint, Stevns Kommune og Stevns Naturcenter, Danmarks Naturfredningsforening Stevns, Bo Drews Henriksen og JP Biotop bidrager alle til at sikre enten faglighed, kommunikation eller gennemførelse af projektet.

Og der er brug for de mange ildsjæles hårde arbejde for naturen og dyrelivet, understreger Eva Rose Waldorff, som er projektkoordinator i Partnerprogrammet for Stevns Klint:

- Biodiversiteten er i dyb krise. Lige nu ser vi ind i en global massedød af arter, som vi faktisk ikke har set magen til de sidste 66 millioner år. Det er jo normalt nok, at visse arter løbende uddør, men vi kan bare konstatere, at udryddelsen nu foregår i et alt for højt tempo. Derfor er Selskabet Højeruplunds projekt vigtigt, noterer hun.

Eva Marie Waldorf binder naturplejeprojektet sammen med fortællingen om verdensarven:

- Her på Stevns, hvor vores fælles verdensarv med fiskeleret fortæller historien om den sidste store masseuddøen, ved vi, hvor vigtigt det er at passe på naturen og dyrelivet. Vi kan se effekten af den sidste store masseuddøen i lagene i Stevns Klint. Historien om fiskeleret og verdensarven viser os jo, hvor vigtigt det er at passe på vores verden - og derfor er det jo skønt at kunne vise Klintens gæster, at der faktisk er rigtig mange ildsjæle, som knokler for at passe på mennesker, dyr og planter, siger hun.