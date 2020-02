Modelfoto

Flere vandværker er blevet dispenseret for pesticider i drikkevandet de seneste fem år

Stevns - 14. februar 2020 kl. 05:49 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Strøby Ladeplads Vandværk har netop fået en dispensation af Stevns Kommune for til at overskride kvalitetskravet til drikkevand i Danmark, da det vand de leder videre til forbrugerne indeholder mere pesticid end den grænse, der er angivet som maksimum. De er dog ikke ene om, at få en sådan dispensation. Landets kommunerne har de seneste fem år givet i alt 46 dispensationer til almene vandværker for overskridelse af drikkevandskvalitetskravet for pesticider på 0,1 mikrogram per liter.

De 10 af dispensationerne er udløbet igen, så i alt har 36 værker nu dispensation.

Det fremgår af et svar i Folketingets miljøudvalg fra miljøminister Lea Wermelin (S).

Miljøstyrelsens tal

Antallet er samlet sammen af Miljøstyrelsen, som ifølge drikkevandsbekendtgørelsen skal orientere Miljøstyrelsen, når der dispenseres i forhold drikkevandskvalitetskrav.

I november viste en analyse, som De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) havde lavet af 549 vandprøver, at mere end seks ud af ti prøver af det danske grundvand indeholder rester af pesticider. Samt at mere end hver fjerde prøve overskred grænsen på 0,1 mikrogram pesticid per liter. Det skriver DK Nyt.

Lad de store tage over

De citerer også Anders Bækgaard, der har 40 års faglig erfaring med drikkevand, blandt andet i Miljøstyrelsen, og som leder af GEUS, og han mener ikke, at de små, private vandværker kan leve op til deres opgave. Ofte ligger ansvaret hos lokale ildsjæle uden faglig kompence, mener han:

- Så har de ikke den indsigt og professionalisme, der skal til for at håndtere det billede, vi ser i dag, hvor vores grundvand ikke er så rent, som det har været, siger han til TV2 Fyn og opfordrer samtidig de mindste vandværker til at lukke og lade de store vandværker træde til, fordi de har større faglig ekspertise.

Tre muligheder

Susan Münster, der er direktør for Danske Vandværker, som har de mindre vandværker blandt sine medlemmer, siger til Politiken, at der er de tre muligheder: Ny boring, rense vandet eller skaffe forsyning fra et naboværk. Den første kan være teknisk vanskelig, den anden kan være dyr, så løsningen kan godt være at slå sig sammen.

