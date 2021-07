Hovedparten af sagerne om magtanvendelse i døgnplejen og voksen-handicap drejer sig om demente borgere. Udvalgsformand Henning Urban Dam (S) efterlyser mere uddannelse i, hvad man som personale må og ikke må gøre i en opstået situation. Foto: Thomas Olsen

Flere sager om brug af magt mod borgere i døgnplejen

Stevns - 06. juli 2021 kl. 14:51 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

35 gange blev der sidste år indberettet en sag, hvor personalet i den kommunale døgnpleje eller i voksen handicap-afsnittet har brugt magt over for en borger. Det gælder også de borgere fra andre kommuner, hvor Stevns Kommune er handlekommunen for borgeren.

Det er næsten dobbelt så mange indberetninger som i 2019, hvor der var 19 tilsvarende sager. Til gengæld er tallet lavere end i 2018, hvor der var hele 57 indberetninger om magtanvendelse.

Ud af de 35 indberetninger i 2020 var de 20 såkaldt akutte, dvs. at beslutningen om brug af magt blev truffet af personalet i en opstået situation. I 15 tilfælde var der tale om ikke-akutte magtanvendelser, hvor beslutningen blev truffet forud for, at den fandt anvendelse.

Hovedparten af sagerne vedrører demente borgere, hvor det ikke har været muligt for personalet at opnå en forståelse. Og det understreger netop dilemmaet, mener socialudvalgsformand Henning Urban Dam (S).

- Borgernes personlige frihed er en ret, men det kan være til deres eget bedste, at de ikke stikker af fra plejecentret og ikke kan finde tilbage. Det samme gælder den personlige hygiejne, siger han.

Henning Urban Dam påpeger, at det er vigtigt, at medarbejderne er i stand til at træffe de rigtige valg, når situationen opstår.

- Vi har rigtigt meget brug for en fælles uddannelse i, hvad man kan gøre. Må man f.eks. låse dørene, så demente borgere ikke kan gå ud? Må man holde en borger fast, mens vedkommende får børstet tænder? Jeg har stor tillid til vores ansatte, men vi må hjælpe dem med at være bevidste om, hvad de kan og må i en given situation, siger han.

Decentralisering

Udvalgsformandens udtalelse skal ses i lyset af, at der er kommet nye retningslinjer for brug af magtanvendelse - især på demensområdet. Der er så at sige sket en decentralisering, hvor det i højere grad er op til personalelederen og den enkelte medarbejder at vurdere, hvornår der skal finde en magtanvendelse sted. Tidligere lå kompetencen i myndigheden - demens- teamet i kommunen.

Ændringen har også betydning for klageadgangen. Hvor det førhen var Ankestyrelsen eller Familieretshuset, der behandlede alle klager, er der nu kommet et led mere ind over. Der, hvor personalelederen eller den enkelte medarbejder træffer en beslutning, er det nu demensteamet, der behandler klagen. I sager, hvor der er truffet en afgørelse af demensteamet, er det fortsat Ankestyrelsen eller Familie- retshuset, der tager stilling til klagen.

Men uanset, hvem der har truffet afgørelsen, skal alle tilfælde af magtanvendelse over for borgerne fortsat indberettes til Socialstyrelsen. Registreringen bruges endvidere til en fortsat dialog mellem personalelederne og medarbejderne om, hvordan magtanvendelse kan begrænses. Der skal desuden udarbejdes handleplaner over de borgere, som har været udsat for magtanvendelse.

Hvad med skolerne?

Endelig skal kommunalbestyrelsen orienteres én gang om årligt om brugen af magt over for borgere i døgnplejen og voksen-handicap afsnittet. Det skete senest på junimødet, hvor Henning Urban Dam gav en kort redegørelse.

Hans partifælle Thomas Overgaard havde følgende kommentar:

- Magtanvendelse er noget, som så vidt muligt skal undgås. Men hvor registrerer vi egentlig magtanvendelse i skoler og institutioner, spurgte han.

Det forelå der ikke noget konkret svar på, da den aktuelle orienteringssag vedrørte døgnplejen og voksen-handicap afsnittet.

Udvalgsformand Steen S. Hansen (S) fra Børn, Unge og Læring lovede at undersøge spørgsmålet.

- Det er typisk noget, som vi bliver orienteret om på den lukkede del af udvalgsmøderne, sagde han.

Mogens Haugaard (Nyt Stevns) havde følgende tilføjelse til debatten:

- Jeg har hørt, at man på Oringe i Vordingborg har indført nye metoder i håndteringen, der har betydet et fald fra 30-40 tilfælde af magtanvendelse om året til blot et enkelt, sagde han.

Oringe er et psykiatrisk opholdssted, der drives af Region Sjælland.