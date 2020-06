Flere melder sig ind i Nyt Stevns

Her kunne formanden fortælle om en række arrangementer i 2019 - både udadvendte ved offentlige begivenheder som Store Heddinge by Night og høstmarkeder i Hårlev og Strøby og arrangementer for medlemmerne. Derimod har det på grund af coronakrisen været småt med markeringer i 2020, men til efteråret er der et par arrangementer i støbeskeen.