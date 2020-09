Se billedserie Lene Vestergård blev genvalgt som forkvinde - her ses hun, mens hun aflægger beretning. Foto: Leif Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Flere medlemmer i teaterforeningen i et anderledes år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere medlemmer i teaterforeningen i et anderledes år

Stevns - 08. september 2020 kl. 17:03 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har mildt sagt været et usædvanligt år for Stevns Teaterforening, som på sin generalforsamling i sidste uge kunne se tilbage på en sæson, der både bød på en række markante og udsolgte forestillinger, men samtidig også et halvt år uden udadvendt aktivitet på grund af coronarestriktioner.

Netop i dette år har foreningen oplevet en meget stor tilgang af nye medlemmer og præsterer et stort overskud på sit regnskab.

Antallet af solgte billetter faldt fra 1853 i sæson 2018-19 (inklusive teaterforeningens andel af de fire udsolgte Klint 2-forestillinger) til 990. Til gengæld er antallet af betalende medlemmer steget fra 161 til ikke mindre end 280. Det skyldes især, at kravet om køb af mindst tre forestillinger pr. medlemskab i hver sæson er droppet, men også, at en række forestillinger har solgt særdeles pænt - det gælder ikke mindst børneforestillingerne, men også markante voksenforestillinger som Adressaten ubekendt med Lars Mikkelsen og Søren Sætter-Lassen, Troen eller ingen om Søren Huss' sange og Salt med Det Olske Orkester.

Regnskabet endte med et resultat på godt 36.000 kroner mod blot 3.660 kroner året før. Det skyldes især forhandlingerne mellem Dansk Teater og Danmarks Teaterforeninger og Kulturministeriet om en samlet løsning på coronakrisen. Teaterforeningerne fik lov at beholde de tilskud, som de havde fået til de enkelte forestillinger til at holde billetpriserne nede mod at videresende 75 procent til teatrene som kompensation for deres tabte indtægter.

- Den økonomiske løsning har betydet, at vi har haft et overskud på de aflyste forestillinger. Vi refunderede alle billetter i forbindelse de aflyste forestillinger. Her vil jeg gerne takke vores medlemmer og øvrige publikum: Vi har ikke modtaget én klage over, at gebyrer ikke blev refunderet, ikke ét ønske om at få refunderet medlemskab helt eller delvist. Tværtimod har flere sendt hilsener, hvor de har afslået at få penge retur, sagde forkvinde Lene Vestergård i sin beretning.

Ved valget til bestyrelsen ønskede Margrethe Mørkvig at træde tilbage efter 11 år som foreningens kasserer. I hendes sted blev Anne Olsen valgt som ny kasserer og medlem af bestyrelsen. Resten var genvalg.

Efter konstitueringen ser bestyrelsen således ud:

Lene Vestergård, Rødvig, forkvinde, Cæcilie Else Telling, Rødvig, næstforkvinde, Karen Schatter, Gevnø Mark, Reni Bor Jensen, Ll. Torøje, Pernille Andersen, Rødvig, Catarina Lund, Strøby Egede, Sine Sværdborg, Strøby Egede, Catarina Lund, Strøby Egede, og Anne Olsen, Hårlev, kasserer.

Suppleanter er: Jytte Larsen, Gevnø, sekretær, og Lene Barfod, Hårlev, kontakt til dagplejen. Leif Nielsen, Hårlev, er udpeget af Stevns Kommune og eneste hane i kurven alias bestyrelsen.