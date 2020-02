Modelfoto

Send til din ven. X Artiklen: Flere indbrud i Strøby Egede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere indbrud i Strøby Egede

Stevns - 24. februar 2020 kl. 09:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge har Midt- og Vestsjællands fået flere anmeldelser på indbrud i Strøby Egede, der alle blev anmeldt i fredags. Ud over et indbrud på Skovvangsvej, hvor huseejernes vielsesringe blev stjålet, har der også været et andet indbrud på samme vej.

Læs også: Vielsesringe stjålet under indbrud

Her er indbrudstyvene kommet ind ved at bryde et vestvendt vindue op ind til entreen. Der var spor af færden i hele huset, idet skuffer og skabe stod åbne og alt indholdet lå spredt på gulvene.

Da de ubudne gæster først er kommet ind, har der været uhindret adgang til alle rum i huset. Husejerne havde endnu intet overblik over, hvad der er blevet stjålet, da de anmeldte tyveriet, fremgår det af politiets døgnrapport. Indbruddet har fundet sted i tidsrummet fra lørdag 15. februar klokke 11 til fredag 21. februar klokken 16.

Ud over de to indbrud på Skovvangsvej, har der i vinterferieugen også været indbrud på Engvangsvej. Det er sket i perioden fra mandag til fredag, og heller ikke her er der endnu overblik over eventuelt stjålne genstande. Tyvene er kommet ind ved at bryde et vindue op ind til køkkenet, hvorefter de har gennemrodet alt i tre værelser.