Flere indbrud i Store Heddinge hen over weekenden

Stevns - 15. juni 2020 kl. 10:33 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Adresser på Overdrevsvej, Højbovænge og Bovangen under postnummer Store Heddinge havde alle besøg af uindbudte gæster hen over den forgangne weekend. Det ser dog ud til at i hvert fald to af indbruddene er foregået lige inden weekendes start.

På Overdrevsvej er et gavlvindue brudt op i tidsrummet fra torsdag klokken 16 til fredag morgen klokken 8. Vinduet er placeret ud til en lukket have, så indbrugstyvene har kunnet arbejde uforstyrret.

Skuffer og skabe var gennemrodet efter de har været rundt i hele huset med fokus på stuen og soveværelse og badeværelse. Både hoveddør og bagdør stod åbne, da husejeren kom hjem, og der er konstateret stjålne smykker.

På Højbovænge var hoveddørens lås brudt op for at indbrudstyvene kunne komme ind. Også her har de været rundt i hele huset og rodet skuffer og skabe igennem. Indbruddet her har fundet sted i tidsrummet fra torsdag formiddag til lørdag morgen klokken 9.40.

En bankboks er stjålet - ud over dette havde husejeren ved anmeldelsen til politiet ikke det fulde overblik over forsvundne genstande. Tyvene er forsvundet ud igennem havedøren, der stor uaflåst.

Kontanter, smykker og et ur af mærket Garmin Fenix 5S er stjålet ved et indbrud på Bovangen, der har fundet sted fra fredag eftermiddag klokken 17 til fredag aften klokken 23.

Hele huset er også her gennemrodet, efter indbrudstyvene er kommet ind igennem et opbrudt vindue til et såkaldt drengeværelse. Også her er man formentlig forsvundet ud igennem en havedør.