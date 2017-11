Se billedserie Kjeld Frederiksen (tv.) fra Stevns Brand Fond besøgte onsdag Mænds Mødesteder og formand Per B. Jensen på Blommevej, hvor han med tilfredshed så, hvad fondens tilskud på110.000 kroner skal gå til. Foto: Kim Rasmussen

Flere fondstilskud til Mænds Mødesteder

Stevns - 30. november 2017 kl. 14:16 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kører bare derudad for Mænds Mødesteder Stevns. Formanden Per B. Jensen har svært ved at få armene ned, da han gang på gang lykkedes med at skabe både opmærksomhed og ny økonomisk støtte til at udvikle det unikke foregangsprojekt. Således er det - ud over hæder og et velfungerende mødested for nu i alt 92 mænd over de seneste tre år - lykkedes at rejse alt i alt over en halv million kroner til foreningens fremme.

De seneste to fondstilskud blev således offentliggjort onsdag, hvor formanden havde søgt både Stevns Brand samt Velux Fonden til støtte for et nyt tag på foreningens helt eget hus på Blommevej i Strøby samt andre forbedringer i huset - eksempelvis et handikapvenligt toilet.

Kjeld Frederiksen fra Stevns Brand Fond kom således forbi på Blommevej onsdag, hvor han kunne informere om, at man i den lokale fond fra Stevns er blevet enige om at give ikke mindre end 110.000 kroner, der både kan være tilskud til et nyt tag samt ikke mindst et længe savnet handikapvenligt toilet i den gamle husflids-bygning.

- Det er bare helt fantastisk. På Stevns er der rigtige mænd, og Kjeld Frederiksen Stevns Brand Fond er så absolut en rigtig mand. Når en aftale er truffet, så er det bare sådan. Mange tak, lyder det fra en tydeligt taknemmelige formand for Mænds Mødesteder Stevns.

At der samtidig er kommet besked om, at Velux Fonden også støtter renoveringen af bygningens tag med 125.000 kroner gør nu, at tagarbejdet er fuldt finansieret samtidig med, at der også er penge til at gå i gang med et handikapvenligt toilet.

- Arbejdet på det nye tag aftales i næste uge med vores lokale tømrermester i Strøby, så vi kan komme i gang og gå vinteren i møde med den dejlige fornemmelse af at få taget udskiftet. Toilettet venter vi med at gå i gang med til næste år, når det bliver lidt varmere igen, siger Per B. Jensen.

