Flere blomster skal fordeles

- Kommunikation er en svær ting og her er det ulykkeligvis gået helt galt. Hårlev skal ikke afblomstre! De to opsatte søjler er ikke i stedet for det som plejer at blive opsat i Hårlev - det er et supplement til det, som vi plejer at opsætte i Hårlev. De nye blomstersøjler har en anden opsætning og lover en mindre drift, og hvis det holder, så vil vi fremover få flere af dem end de 12, der indtil nu er opsat - og der er i øvrigt også et par stykker på vej til Strøby Egede, skriver hun til DAGBLADET.