Lørdag stødte flere biler sammen lige uden for genbrugspladsen i Store Heddinge. Arkivfoto

Flere biler stødte sammen ud for genbrugspladsen

Tre biler var impliceret, da der lørdag kort inden lukketid på genbrugspladsen skete et voldsomt sammenstød.

Klokken 16.52 har politiet noteret i sin døgnrapport, at de måtte en tur forbi på Frøslevvej i Store Heddinge, hvor en 37-årige kvinde fra Rødvig havde bremset sin bil for at svinge ind på genbrugspladsen. Men det havde en bagved kommende bilist ikke set.

Derfor blev hendes bil påkørt bagfra af en 48-årig mand fra Rødvig, som ikke nåede at bremse.