Flere bands kommer ud over scenekanten i Strøby

Stevns - 18. maj 2018 kl. 12:51 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En række lokale bands og kendte musiknavne stiller op på Sol over Stevns-scenen, når der lørdag 2. juni for første gang arrangeres en stor musik- og markedsdag ved Strøbyskolen.

- Vi har sammensat et godt, kvalitativt og bredt program. Programmet har både en række nye talenter og så nogle lidt mere erfarne bands og solister. Det er vigtigt for os, at musikken favner bredt, så der er noget for enhver smag, siger Pernille Worm, der er ansvarlig for musikprogrammet ved Sol over Stevns.

O-Man, Wild Forest og Oh Dear Mary er alle at finde på DR's KarriereKanonen, som er et talentudviklingsprogram for unge, danske talenter.

O-Man er det lokale hip-hop talent, som har store ambitioner. Musikken er den velkendte lyd fra 90'ernes hip-hop scene tilsat et twist.

Wild Forests musik og tekst er blandt andet inspireret af naturen på Stevns. Selv kalder de deres musik for indie folk.

Oh Dear Mary er et pop/rock-band, som ifølge arrangøren tryllebinder publikummet med deres unikke og genkendelige lyd.

Alle tre bands er ret produktive og udgiver eller har udgivet ny musik her i første halvår af 2018.

Derudover har de travlt med at spille rundt omkring på de danske scener.

- De tre bands slutter sceneprogrammet af og vil helt sikkert sætte gang i festen, for der er noget magisk, energisk over alle tre bands, lyder det fra Pernille Worm.

Gruppen: Three Bars kommer fra STU Horisonten og er et samarbejde mellem to af eleverne og deres musiklærer. De er programmets lille solstrålehistorie.

- De har for nylig udgivet et nummer på alle streamingtjenester, og det er lige nu det fjerde mest afspillede nummer i Danmark. Nummeret er Three Bars' eneste nummer, men de er i fuld gang med nummer to, så der bliver et ekstra 2. juni, lyder det fra arrangøren.

Er man ikke i de yngste aldersgrupper, kan man regne med en god gang sing along på dagen, når de erfarne musikere fra Miss Rise spiller energisk og melodiøs rock. Her er musikken, der er skrevet af rockens stærke kvinder, i fokus.

Nogle kan måske også synge med på Anne Marie Lindegaards sange?

Anne Marie Lindegaard er sanglærken, som har fået en kometkarriere inden for Dansktoppen på P5, og hun har haft flere numre på listen allerede. Anne Marie Lindegaard var nomineret til to priser ved dette års Dansktop Pris - blandt andet i kategorien som årets kvindelige dansktop-solist i 2018.

For børnene bliver der også god underholdning. Chapper - som blandt andet er kendt fra børneprogrammet: Hvaffor en hånd - vil levere et show i øjenhøjde med fuld musik og beatbox.

Chapper har vennen: Igor med sig, og sammen kommer de til at give den fuld gas på scenen.

Stevns Musikskole kommer med morgendagens musikere og er med til at udvikle de unge talenter inden for musikverdenen. Stevns Musikskole stiller op med tre bands: De Flyvende Pink Ponyer, Oakstreet Jamband og Strewtown.

- Med undtagelse af børneentertaineren: Chapper fra nogle af DR's børneprogrammer og Oh Dear Mary fra Køge, så er alle vores bands og solister lokale fra Stevns. Arrangementet hedder Sol over Stevns, og derfor har vi også helt bevidst undersøgt, hvad Stevns har at byde på fra den musikalske verden. Det viste sig, at der findes virkelig meget god musik og talentfulde musikere med rødder i Stevns, siger Pernille Worm.

