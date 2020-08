Der er mange retssale ved Retten i Roskilde. Men sal fire, som var valgt til det sidste retsmøde mod en tiltalt rugemor, var for lille til at alle tilhørere og pressefolk kunne være der. Derfor ventes afsagt dom i dag, fredag. Modelfoto

Flere afvist ved retslokalet i sag om rugemor tiltalt for groft bedrageri

Stevns - 28. august 2020 kl. 10:20 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag fredag er den sidst afsatte dag i retssagen mod en kvinde fra Stevns, der står tiltalt for at have ageret rugemor for flere par og snydt dem.

Læs også: Anklager kræver rugemor idømt mindst to års fængsel

Den 38-årige skal ifølge anklageskriftet sideløbende have bedraget tre barnløse par til at tro, hun ville agere rugemor for dem, ligesom hun er tiltalt for at have bedraget parrene for i alt 459.000 kroner.

En sag der har vakt opsigt. Og fredag morgen var der så stort opbud af tilhørere og presse, at personalet i retten blev nødt til at afvise flere tilhørere og pressefolk. Den valgte sal i domsmands-sagen var simpelthen for lille i disse corona-tider, hvor der skal være afstand mellem alle.

Den tiltalte var der selvfølgelig plads til. Hun ankom meget selvbevidst og kommunikerende 10 minutter inden retssagens start. Mørkt, kort hår; mørke stramtsiddende klæder om en veltrænet krop; sorte lædersko med høj hæl samt lange fingernegle med højrød lak.

Med selvsikre skridt gik hun ind i retssalen. I selve sagen har rugemoderen nægtet at forklare, hvorfor hun erklærer sig »ikke skyldig« i groft bedrageri mod tre barnløse par.

Nu er procedurerne for anklager og forsvarer gået i gang. Og hvis alt går vel, så bliver der afsagt dom senere på dagen.

