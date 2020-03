Flere aflyste arrangementer

- Det er en melding, som vi har fået fra hovedkontoret, der er meget påpasselig med ikke at sprede virus blandt vores medlemmer. Det betyder, at samtlige møder, udflugter, besøgstjenesten og andre arrangementer er lukket ned. Det eneste, der er tilbage, er vores telefonkæde, der heldigvis er smittefri, siger Dorete Olsen, der er formand for Ældre Sagen Store Heddinge og for Ældre Sagens koordinationsudvalg i Stevns Kommune.

- Det er en svær beslutning, men den er nødvendig. Det er både årets begivenhed og samtidig vores økonomiske livsnerve. Men vi kan ikke forsvare at se let på regeringens anbefalinger og være med til at udsætte mange mennesker for unødig risiko. Vi håber at kunne afholde loppemarked senere på foråret, og så tror vi på, at alle vil bakke trofast op, for det er bestemt en indtægt, vi ikke kan undvære, siger Karen Secher, der er formand for forsamlingshuset.