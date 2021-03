En koncentreret Thomas Hampen gør klar til at blive nordisk mester. Privatfoto

Flere NM-titler til Rødvig Roklub

Det gav et fint udbytte for Rødvig Roklub med flere nordiske mesterskaber og en bronze-placering.

Næste skud var Thomas Hampen, der deltog i U 13, 2 minutter. Thomas nåede ud på 529 meter, der er personlig rekord) og var nok til en sikker sejr og dermed et nordisk mesterskab.

Senere på dagen var det igen tid for Thomas Hampen . Denne gang i 100 meter sprint. Også her blev det til et nordisk mesterskab, idet Thomas vandt i tiden 21,3 sekunder foran en færing og en Holstebro-roer.