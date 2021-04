Se billedserie Sådan ser de tre linjeføringer ud, hvor den nordligste altså ifølge Vejdirektoratets undersøgelse ikke er mulig på grund af beskyttede flagermus i Vallø Storskov. Kortgrafik: Vejdirektoratet

Flagermus i Vallø Storskov kan fælde drømme om ny statsvej

Stevns - 10. april 2021 kl. 06:08 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Torsdag kom armene helt op over hovedet hos de stevnske politikere, da en statsvej fra Stevns til motorvejen var et af de projekter regeringens infrastrukturplan havde sat penge af til. Allerede fredag kom armene ned langs siden igen, da Vejdirektoratet offentliggjorde en såkaldt vvm-redegørelse for vejprojektet.

I går satte regeringen den nødvendige økonomi af til en statsvej fra Stevns til sydmotorvejen i udspillet til en infrastrukturplan. Sideløbende har Vejdirektoratet fredag sendt resultatet af vvm-undersøgelsen af statsvejen i høring. Det skete klokken 14 fredag eftermiddag. Og med den offentliggørelse kom de højt hævede arme fra torsdag atter ned at hænge langs med kroppen.

Resultatet af vvm-undersøgelsen viser, at en vejføring nord om Hårlev ikke er umiddelbart mulig, fordi der er flagermus (såkaldte bilag IV-arter, red.) i Vallø Storskov. Og på den baggrund anbefaler Vejdirektoratet ikke denne løsning - selvom den både flytter flest biler og er billigst at anlægge.

Kæmper videre Det får dig ikke borgmester Anette Mortensen til at droppe den nordligste linjeføring, som en enig kommunalbestyrelse havde lagt sig fast på i deres indstilling til det videre projekt.

- Jeg glædede mig oprigtigt i går, da regeringen satte pengene til vejen ind i deres udspil til en ny infrastrukturplan. Udspillet viser, at regeringen tager de stevnske pendleres daglige trængsler på vejen alvorligt, og derfor er det også så meget desto mere ærgerligt at få resultatet af vvm-undersøgelsen i dag, lyder det fra borgmesteren.

Godt nok viser undersøgelsen, at der kan anlægges en vej, men ikke der hvor en enig kommunalbestyrelse ønskede den - nemlig nord om Hårlev.

Lagde sig fast Tilbage i oktober 2019 fremsendte en enig kommunalbestyrelse således et høringssvar til Vejdirektoratet, hvor de tydeligt tilkendegav, at Stevns har en interesse i så nordlig en løsning som mulig.

Den vejføring, Vejdirektoratets vvm-undersøgelse nu peger på som mulig, ligger langt fra det oprindelige, nordlige udgangspunkt.

En vejføring, som går syd om Hårlev, bidrager ikke nævneværdigt til at sænke den massive trafikbelastning gennem Strøby Egede, den er dyrest og har herudover den dårligste samfundsøkonomiske forrentning i forhold til de skitserede scenarier, hvilket Vejdirektoratets egne tal også underbygger.

- Jeg kunne derfor godt tænke mig, at der blev set lidt nærmere på vejføringen nord om Hårlev, for er alle sten vendt? Er det reelt ikke en mulighed, eller findes der veje at gå, som både tilgodeser vejens placering og hensynet til bilag IV-arter? Alternativt må vi tilbage i arbejdstøjet og se på andre scenarier; blandt andet dem Vejdirektoratet i øvrigt lagde frem, da arbejdet med forundersøgelsen startede, siger Anette Mortensen til DAGBLADET.

Rapporten skal nærlæses Det første der nu skal ske er dog, at alle skal have tid til at gå vvm-undersøgelsen meget mere nøje igennem.

- Så tager vi en drøftelse i kommunalbestyrelsen i forhold til det høringssvar, som Stevns Kommune sender inden fristen den 4. juni, lyder den foreløbige konklusion fra borgmesteren.

Man kan læse hele vvm-redegørelsen på Vejdirektoratets hjemmeside https://www.vejdirektoratet.dk/vvm/ny-vejforbindelse-til-stevns

