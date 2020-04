Flagalléen kom torsdag morgen op i både Store Heddinge og i Hårlev (billedet). Foto: Johnny Andersen

Flag til ære for majestæten

Stevns - 16. april 2020 kl. 13:43 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse forunderlige tider, hvor landets statsminister har formanet befolkningen til at stå sammen hver for sig, er der mere end nogensinde behov for et nationalt samlingspunkt. Derfor kommer fejringen af Danmarks dronning gennem de seneste 48 år på hendes 80 års-fødselsdag lige til tiden, selv om hun har gjort det krystalklart for nationen, at fejringen af runde fødselsdage lige nu - det kan man ikke være bekendt.

Men man kan godt fejre majestæten på afstand, og selv om Sanne og Keld Hein ikke kom igennem med deres forslag om at få Kommunalbestyrelsen til at synge fødselsdagssang på Nytorv i Store Heddinge, så er flagalléen i det mindste på plads takket være et samarbejde mellem Danmarks-Samfundets Preben Kosiara og Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening. Formanden for sidstnævnte forening, Tim Warner, beklager dog, at det heller ikke denne gang er lykkedes at få flagene op gennem Algade, hvor der fortsat ikke er lavet huller til flagstængerne i den nye flisebelægning efter renoveringen af gaden for fem år siden.

Også i Hårlev kom der flag op fra morgenstunden. Her sørgede Per Bækmark og Bjørn Christensen for at sætte flagene fra Hårlev Borger- og Erhvervsforening op i bybiledet på majestætens runde dag.