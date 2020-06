Fiskerhuset fylder 200 år

Huset, der formentlig er bygget i 1820, står på et såkaldt syld (oldnordisk ord for et fundament) af flintesten, mens murfelterne mellem bindingsværket er af kalksten hugget ud af klinten, enkelt felter er dog med lerfylding. Huset er hvidkalket med sortmalet egebindingsværk, stråtag fastgjort med kragetræer og småsprossede bondehusvinduer og en todelt dør malet i den stevnsblå farve.

Man træder direkte ind i 'frammerset', som er et slags køkken med muret ildsted og åben skorsten. Her blev maden tilberedt i den store stenovn, og på den anden side af muren ind til ildstedet står en fritstående gruekedel med vaskebræt. Går man istedet til venstre, træder man ind i den første af to stuer, hver med sin alkove eller himmelseng og plads til bord og stole.

Det har ikke været et bekvemt liv at være fisker ved Stevns Klint for 200 år siden. Tidligt om morgenen sejledes fiskerne ud fra den farlige og ugæstfrie kyst i deres små lette både for at drage garn. Dagens fangst af fisk blev landet, og så tog konerne over, de pillede fiskene af garnet og solgte fangsten, mens mændene gik til kridtbruddet, hvor dagen fortsatte med det tunge arbejde med at skære sten.