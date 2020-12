Fire projekter og 243 adresser på Stevns får penge til bredbånd

Fire land-områder med i alt 243 adresser i Stevns Kommune kan strække armene jublende i vejret. De har nemlig fået tilsagn om, at de får støtte fra den statslige bredbåndspulje til at få udrullet fibernet eller en anden lynhurtig internetforbindelse til deres adresse.

Det drejer sig om et projekt ved Havnelev med 48 adresser, der får sammenlagt 609.000 kroner til et projekt, der er beregnet til 2,6 millioner kroner. Dermed får hver enkelt husejer et tilskud på 23 procent.