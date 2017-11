Fire genopstillinger glippede

Thor Grønbæk, der stillede op for sin egen liste: Borgerlisten Stevns, lykkedes ikke med genvalg. Liberal Allicances spidskandidat Rasmus Englund (th) har ikke siddet i kommunalbestyrelsen, og hverken han eller nogen andre i hans parti lykkedes med at komme ind. Partiet fik sammenlagt 333 stemmer, hvor man skulle bruger over 700 for at sikre et enkelt mandat. Foto: Kenn Thomsen

