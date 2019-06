Hele holdet fra "En Skærsommernatsdrøm" glæder sig til at optræde fire gange meredenne uge på amfiscenen i Boestofte.

Fin start for Friluftsscenen

Stevns - 25. juni 2019 kl. 13:30 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Humøret er højt på Stevns Friluftsscene efter de to første opførelser af William Shakespeares klassiker: En Skærsommernatsdrøm i Sigurd Barretts danske version.

- Vi har tilsammen haft lige omkring 200 tilskuere til premieren lørdag eftermiddag og den anden forestilling mandag aften med flest til premieren. Selv om der godt kan sidde flere i efterskolens amfiteater, er det en god start. Så nu håber vi bare på, at der kommer endnu flere og ser forestillingen resten af ugen, siger Sophie Jørgensen, der er formand for Friluftsscenen.

Hun glæder sig over, at »det hele klappede uden problemer« ved de to første forestillinger. Ingen afbud på grund af sygdom, ingen tekniske problemer og ingen, der glemte deres replikker.

En Skærsommernatsdrøm har været opført et utal af gange verden over som både skuespil, ballet, opera og musical. Sigurd Barretts musicalversion adskiller sig fra de andre ved at være en gennemkomponeret musical, dvs. en musical, hvor alle replikker er sat i sang og musik. Der er således ingen talescener, og alt bliver sunget. Det er første gang, at Friluftsscenen prøver kræfter med en gennemkomponeret musical, og dermed også første gang, at det stevnske publikum for alvor stifter bekendtskab med dette.

- Når hele forestillingen er et syngespil, er der ikke lige så meget brug for suffløren, som der plejer. Til gengæld kræver det mere af den enkelte skuespiller at huske alle toner og tekster. Men sangene sidder, som de skal, siger Sophie Jørgensen.

Handlingen følger originalen af Shakespeare, og alle de velkendte figurer er med. Publikum kan således glæde sig til et festfyrværkeri af musik, sang, dans, kærlighed, forviklinger, elskov, trylleri, drømmeri, drilleri, uvenskab, skænderi, sjov og spas. Musicalen rummer alt, hvad der hører sig til en musical, så gå ikke glip af chancen for at opleve hvad der kan ske i den smukke skærsommernat.

- Vi tror og håber, at publikum bliver glade for det nye bekendtskab, da vi selv har fundet det spændende, lærerigt og udfordrende. Det har krævet nye måder at arbejde med teater på, og alle er virkelig vokset med opgaven. Heldigvis har vi haft allieret os med en dygtig og erfaren instruktør i skikkelse af Henrik Hagensen, der har arbejdet som instruktør og skuespiller på såvel professionelle som amatørscener i ind- og udland, siger hun.

Henrik Hagensen spiller i øvrigt selv en mindre rolle som Hermia far: Ægæus.

En Skærsommernatsdrøm spiller igen i aften: tirsdag 25. juni kl. 19.00, torsdag 27. juni kl. 19.00, lørdag 29. juni kl. 14.00 og søndag 30. juni kl. 14.00. Det foregår på Amfiscenen ved Gymnastiskefterskolen Stevns, Boestoftevej 54A i Boestofte. Billetterne koster 125 kroner og 60 kroner for børn.