Lille Heddinge Rytterskole er rammen om en ny filosofisk studiekreds med start på tirsdag 8. september. Foto: Erik Nielsen

Filosofi på Rytterskolen

Stevns - 05. september 2020 kl. 11:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at være blevet ramt af coronarelaterede aflysninger i foråret lægger Rytterskolen i Lille Heddinge endnu engang hus til, når der skal debatteres og tænkes store tanker i den filosofiske studiekreds.

Der er plads til alle - uanset om man er gammel kending i studiekredsen, eller om man er ny i interessen for filosofi. I efteråret lægger gruppen nemlig ud med at læse om den græske filosofis grundlægger: Sokrates i bogen af samme navn skrevet af forfatteren Anthony Gottlieb. De efterfølgende gange er det planen, at gruppen bevæger sig videre til at læse om Sokrates' elev: Platon og dernæst til dennes elev: Aristoteles.

- Vi går altså lidt idéhistorisk til værks i denne omgang. I filosofi er ingen bedre eller klogere end andre, for det handler hele tiden om at erkende sin egen uvidenhed for derpå at få nye vinkler, anderledes indsigter og større perspektiver på det, som ethvert samfund burde grunde på, hvilket er det gode, det sande og det skønne, siger Lise Søelund, der står for studiekredsen.

Første gang er tirsdag 8. september, kl. 19-21, og herefter følger 13. oktober, 10. november og 8. december.

Det er gratis at være med, men for at holde styr på tilmeldingerne beder arrangørerne om, at man henter sin adgangsbillet på Stevns Bibliotekernes hjemmeside www.stevnsbib.dk under 'Begivenheder'.