Filmhold optog på Stevnsfortet

Stevns - 08. september 2020

"Ro på settet og klar til optagelse!«

Instrukserne genlød jævnligt gennem de underjordiske gange på Stevnsfortet, da et stort filmhold i uge 35 gik på optagelse i og omkring det stemningsfyldte koldkrigsmuseum. Det var en gruppe unge filmtalenter fra Vestdanmarks frie filmskole, Super8, som her realiserede deres ambitiøse kortfilmsprojekt med arbejdstitlen, Motivation.

For et år siden fandt holdet sammen om en historie, som alle brændte for at fortælle, og filmens hovedtema betyder noget ganske særligt for filmens instruktør.

- Vi ønsker med filmen at sætte fokus på forholdene for de børn, som lever på danske udrejsecentre med såkaldt »motivationsfremmende foranstaltninger«, hvis formål er at presse blandt andet afviste asylansøgere og deres familier til at forlade Danmark, forklarer instruktøren, Alexander Rahnami, der selv er barn af en flygtning.

Filmen er baseret på research og interviews med asylansøgere på de nuværende udrejsecentre i Danmark.

Stevnsfortet danner rammen om et fiktivt udrejsecenter, hvor en far og en søn kæmper for overlevelse. Ligesom historien har processen været hård - men også givende ifølge filmens producer Jasmin Jiramani Christensen.

- Det har ikke været nogen nem optagelse. Vi har været pressede på tid og budget, men vores ambitioner har båret projektet igennem. Vi har samtidig haft et utrolig godt samarbejde med Naturcentret, Virksomheder i Stevns, Stevns Kommune og Stevnsfortet, som alle har været store medvirkende faktorer for, at det har kunnet lade sig gøre, siger hun.

De unge filmtalenter håber, at filmen vil klare sig godt på filmfestivaler ude i verden og skabe opmærksomhed omkring emnet.

Filmen forventes færdiggjort i december 2020, hvor den vil have premiere i København og Aarhus sammen med tre andre Super8 film. Muligheden for en separat premiere på Stevns undersøges i øjeblikket.

De studerende bag projektet er: fotograf - Christian Kærsgaard Jensen, manuskriptforfatter - Mikkel Bjerringgaard Carlsson, instruktør -Alexander Rahnami Mannstaedt og producer - Jasmin Jiramani Christensen.