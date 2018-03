Se billedserie Tiltagende overvægt, vildtvoksende hår og skæg og druk. Den populære, selvdestruktivt perfektionistiske kunstner John Mogensen blev blot 48 år. Foto: Nordisk Film

Filmen om John Mogensen - indledt med hans sange

Stevns - 22. marts 2018 kl. 17:28 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag har Snurretoppen premiere på Ole Bornedals portrætfilm om sangeren: John Mogensen, der siden danmarkspremieren for et par uger siden har solgt så mange biografbilletter, at den på nuværende tidspunkt tegner til at blive én af de mest sete danske spillefilm i år.

Så længe jeg lever er - ud over titlen på én John Mogensens mest kendte ørehængere - en dramatisk, humoristisk og poetisk rejse gennem hans liv. Manden, der lagde Danmark for sine fødder med store, folkelige klassikere som To mennesker på en strand, Sidder på et værtshus og Fut i fejemøget.

Med skuespilleren: Rasmus Bjerg i en særdeles livagtig hovedrolle følger filmen John Mogensen fra barndommen til hans første gennembrud med Four Jacks med store hits som Oh, den vej til Mandalay og Åh, Marie. Da kvartetten går i opløsning, går John Mogensen i glemmebogen - og i hundene - indtil han pludselig brager igennem med sit enorme gennembrud i 1971 med Der er noget galt i Danmark. Men Ole Bornedal viser også de mørke sider af succesen frem til John Mogensens alt for tidlige død i 1977. Den dag vakler han ned ad scenen efter sin sidste koncert, der blev holdt på Køge Torv, og kører direkte til stamværtshuset: Færgegaarden.

Filmen vises fredag kl. 19.30, skærtorsdag 29. marts kl. 14.00, påskelørdag 31. marts kl. 19.30, fredag 6. april kl. 14.00 og søndag 8. april kl. 19.30. Den varer en time og 45 minutter, er tilladt for børn over 11 år og indgår i Biografklub Danmarks repertoire.

Til premiereforestillingen på fredag 23. marts har Snurretoppen indforskrevet den allestedsnærværende pianist og entertainer Nikolaj Skaaning. Inden filmen sættes i gang, spiller han op til fællessang i biografsalen, hvor repertoiret er nogle af John Mogensens mest kendte og elskede melodier. Af samme grund er der denne aften forhøjede billetpriser.