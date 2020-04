Se billedserie Oversergent og kampvogns-kommandør Jacob Panton-Kristiansen (tv) sidder her med stabslæge Steen-Erik Christensen, der reddede reddede hans liv, da han som 28-årig var udsendt i Afghanistan tilbage i 2012. De to er i dag bedste venner, og stabslægen er også medlem af Jacobs forening for soldaterveteraner: Veteranskytterne. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Film med soldat fra Stevns vinder endnu en stor pris i USA

Stevns - 27. april 2020 kl. 14:43 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag offentliggjorde Jacob Panton en nyhed på sin Facebook-profil, hvor han delagtiggjorde omverdenen i, at den dokumentarfilm, hvor hans liv og »død« som soldat bliver dokumenteret, har vundet endnu en stor pris i USA.

Det skete allerede tirsdag i sidste uge, at dokumentaren "Den Døde Soldat" vandt prisen for bedste dokumentar ved Houston Filmfestival.

»Vi har ventet med at skrive noget, da vi skulle sunde os lidt på den besked og lade det hele bundfælde. Det er lidt surrealistisk!,« lyder det fra Jacob Panton:

»Da vi var i Hollywood og vandt, var det stort. Efterfølgende blev Den Danske Ambassade kontaktet og spurgt, om de ikke ville formidle kontakten og opfordre os til at indstille dokumentaren til Houston Filmfestival. Det er en af de helt store. Noget større end Hollywood.«

Her blev filmen også nomineret.

»Det blev vi meget stolte over. Vi talte om vi skulle rejse derover, selv om chancen for at vinde var meget lille. Jonatan Jerichow og jeg ville tage turen og holde fanen højt. De andre skulle passe fronterne her hjemme. Rejsen og festivalen blev desværre aflyst. Vi troede egentlig også, at det betød, at juryen var aflyst. Så I kan nok forstå, at det kom som lidt af en overraskelse, da vi modtog beskeden, at vi havde vundet guld. Der var 4500 indstillede film,« lyder det fra den hørbart glade kommentar fra manden, der i dag bor og lever i den nordlige del af Stevns Kommune.

Han forklarer over for DAGBLADET, at han gik ude og arbejdede i skoven, da der begyndte at tikke lykønskninger ind i sidste uge. Han anede på daværende tidspunkt ikke, hvad det drejede sig om, men der blev ved med at komme sms'er, hvor der stod: tillykke:

- Så blev jeg jo nodt til at scrolle tilbage, og så kunne jeg se, at vi havde vundet prisen. Der var også en lykønskning fra det amerikanske forsvar. Og betegnende nok, så har der intet været fra det danske forsvar. Men sådan har det jo været lige fra en start, da jeg først blev hædret i USA, så begyndte opmærksomheden om min historie at brede sig herhjemme. I første omgang så forsøgte forsvaret at gemme den lidt væk, da det ikke var alt, der var foregået efter bogen. Og så har det selvfølgelig også noget at gøre med, at der er en stor kulturforskel mellem Danmark og USA, hvordan man ser på militæret, siger Jacob Panton til DAGBLADET.

Han er meget taknemmelig over, alt det, der som filmen har bragt med sig.

»Pokalen kommer med posten. Det er jo en lidt flad fornemmelse, da det egentlig var planen, at jeg skulle have holdt en velgørenhedsmiddag i forbindelse med gallafesten på filmfestivalen i Houston. Men nu skriver de til mig, at priserne bliver uddelt nu, og så bliver gallafesten skubbet til efteråret. Så må vi tage den derfra, selvom spændingen til den tid jo vil være udløst, lyder ordene fra Jacob Panton over for avisen.

