Jørgen Gregersen får her et maleri overtakt i rådssalen af Line Krogh Lay, efter han nu takker af som kommunalpolitiker efter 32 år. Foto: Erik Nielsen

Fik politiker-portræt overrakt på sin sidste dag

Sidstnævnte fik i den sammenhæng både en gavekurv samt et maleri, som forestillede ham selv. Det var De radikales formand Bjarne Hendrichsen, der i spørgetiden bad om ordet og fik lov til at sige et par ord - uden at blive stoppet - da der i bund og grund ikke blev stillet et egentligt spørgsmål under seancen.