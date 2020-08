Fik ildebefindende og kørte ind i et træ

Torsdag kl. 14.57 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et færdselsuheld på Kystvejen, hvor en bil var kørt ind i et træ.

Det viste sig, at en 63-årig mand fra Valby under kørsel ad Kystvejen i vestlig retning formentlig havde fået et ildebefindende, så han mistede kontrollen over personbilen og efterfølgende påkørte et træ. Han var, ifølge ambulancepersonalets undersøgelser, umiddelbart sluppet uskadt, men ønskede dog at blive kontrolleret nærmere på skadestuen.