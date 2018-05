Fra Stevnsfort i syd til Lilledal i nord kan med Højerup og Tommestrup som lokomotiv er der blevet udrullet bredbånd fra Fibia. Men glæden over det hurtige internet er blevet afløst af frustration over processen under og ikke mindst efter etableringen. Kort: Højerup Borgerforening

Send til din ven. X Artiklen: Fibia: Vi går i gang med det samme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fibia: Vi går i gang med det samme

Stevns - 15. maj 2018 kl. 12:47 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mette Schlaikjær Kløve, der er områdedirektør for Fibia Produktion, tager kritikken fra Højerup Borgerforening til sig. Da DAGBLADET kontakter hende mandag eftermiddag, oplyser hun, at hun har arbejdet med netop denne sag hele dagen, og Fibia har så sent som mandag været en tur i Højerup for at kigge nærmere på problemerne.

Læs også: Frustration over Fibia i Højerup

- Vi er blevet klar over, at der er en udfordring i området, da den entreprenør, der har lavet projektet, desværre har meldt sin konkurs, og det betyder desværre forsinkelser på reetablering, siger hun, hvilket hun også har meddelt formanden for Højerup borgerforening.

Områdedirektøren hos Fibia oplyser, at hun nu er ved danne sig et overblik over, hvor mange projekter, at entreprenøren mangler at afslutte og reetablere, for at kunne stille et økonomisk krav mod dem.

- Hvis vi blot sender en anden entreprenør til at reetablere for os, uden vi har givet dem muligheden for det selv, så er risikoen for at vi ikke får pengene, meget stor, lyder hendes forklaring:

- I onsdags sendte vi en mand til Højerup for at besigtige de manglende reetableringer og for at få et totalt overblik, og i dag (mandag, red.) er vi i området med kurator for konkursboet. Så snart vi har et overblik, kan vi gøre krav mod konkursboet og derefter sætte en anden entreprenør til at rydde op i reetableringerne.

Hun undskylder den opståede situation.

- Vi vil gøre vores bedste for at få overblik, kommunikere og få ryddet op i reetableringerne, siger Mette Schlaikjær Kløve.

- Den ene del af kritikken går på retableringen, men der lyder også en kritik af, at I nærmest har været umulige at få kontakt til?

- Det kan jeg ikke rigtigt forstå, men den side af sagen vil jeg personligt følge op på med det samme og se, om vi har nogle hængepartier internt i vores system, siger områdedirektøren til DAGBLADET.