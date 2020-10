Fernisering: Kulturloftet går ned i format

Måske har arrangørerne ladet sig påvirke af årstallet: 2020? Selv oplyser Kulturloftet, at når de nu blænder op for sin første udstilling med miniaturekunst, er det for at imødekomme den stigende interesse for genren både blandt udøvere og publikum. Initiativet er taget af Susanne Nielsen.