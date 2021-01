Lone Dalthur er tidligere turistchef på Stevns og udlejer i dag sommerhuse for Feriepartner Møn-Stevns, der er delvist ejet af Stevns Turistforening. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Feriehusudlejer presset af massivt salg af sommerhuse

Stevns - 13. januar 2021 kl. 06:07 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Massivt salg af sommerhuse har resulteret i langt færre sommerhuse til udlejning, og det presser ikke blot de lokale feriehusudlejere, men også den lokale turisme-omsætning, lyder det fra én af aktørerne.

Et boomende sommerhussalg har gjort markedet for formidling af ledige sommerhuse mindre. Hos Feriepartner Møn-Stevns havde man 310 udlejningshuse i 2020. Det tal er faldet til 240 huse med indgangen til 2021.

Og med et forventet stort pres på netop sommerhuset som ferieovernatning, vil der blive rift om de ledige huse, forudser Jesper Blomberg, direktør Feriepartner Møn-Stevns, der er delvist ejet af Stevns Turistforening.

Det samme siger den tidligere turistchef på Stevns, Lone Dalthur, som i dag er en del af staben hos Feriepartner Møn-Stevns. Hun forklarer den store nedgang i antallet af udlejningshuse med det meget store sommerhussalg det seneste halve år.

Markedet er mindsket

Markedet og dermed udbuddet af sommerhuse til formidling lokalt er blevet mindre, da nye sommerhusejere ikke ønsker udlejning, men derimod vil anvende huset til eget brug.

- Det mærker vi lige nu og her. De nye sommerhusejere har en forventning om at bruge sommerhusene rigtigt meget. Det er også fint. Men det vil aldrig kunne opveje den omsætning som lejeturister skaber i lokalområdet. Så man vil givet også kunne mærke en nedgang i omsætningen hos de lokale butikker, siger Lone Dalthur.

Hun forudser, at nedgangen i antallet af sommerhuse til udlejning vil komme til at afspejle en nedgang i den totale turismeomsætning og heraf afledte mulighed for lokal udvikling, hvis ikke trenden vender.

Opsigtsvækkende boom

- Jeg har været i branchen i over 30 år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Der bliver solgt rigtig mange sommerhuse, og de fleste af dem kommer ikke på lejemarkedet. Jeg håber, at husejerne med tiden indser, at de ikke bruger sommerhuset så meget som forventet. For trods ønsket om anvendelse af sommerhuset til egen ferie er der stadig mange ledige uger i sæsonen, hvor sommerhuset kan være med til at skabe gode oplevelser for mange andre familier og samtidig være en vækstgenerator for lokalsamfundet, siger Lone Dalthur.

De fleste danskere har fem ugers ferie, og med en gennemsnitlig udlejningslængde af sommerhuse på 15 uger i vores områder, vil en sommerhusejer ikke anvende sommerhuset lige så meget, som turisterne kan bidrage med.

Desuden viser modeller og beregninger fra blandt andet Dansk Erhverv og Visitdenmark, at tilkøb fra turister gennemsnitligt er større end ved ejers eget brug af sommerhuset. Det giver vækst og er blandt andet med til at opretholde et attraktivt forretningsliv for lokale og turister.