Mette og Claus Høgenhaug er klar til at tage imod cykelturister her i huset til efteråret. Under nedlukningen har de lejet huset ud til »vindmøllebisser« fra Siemens. Foto: Erik Nielsen

Ferieby udvider med ny bygning for cykelturister

En helt ny bygning er i løbet af vinteren skudt op i Rødvig Ferieby. Skovhuset, som i bund og grund er sat på landkortet for at tilgodese det stigende antal cykelturister, som kommer forbi på Stevns. Og feriebyens ejerpar Mette og Claus Høgenhaug har allerede taget bygningen i brug.

Efter et fantastisk 2020 ser 2021 også ud til at blive et godt år for Rødvig Ferieby, som netop har åbnet for en helt nybygget fløj i den fremgangsrige ferieby. Den er tiltænkt cykelturister, men frem til september bebos den af vindmøllebyggere.

