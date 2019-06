Fem vragede kandidater gør status efter valget

- Det har været en lang og sej valgkamp, men det har hele vejen igennem været positivt. Jeg vil fortsat presse på for, at der skal være øget opmærksomhed på de pressede landdistriktskommuner kommuner i Region Sjælland. Jeg glæder mig til mit fortsatte arbejde i Kommunalbestyrelsen og det kommende arbejde i borgerudvalget med de 17 verdensmål. Den plads havde jeg nu ingen planer om at løbe fra, selv hvis det var endt med en plads i Folketinget. Stevns er mit udgangspunkt, og det vil det altid være! Jeg tager dog gerne en tørn mere som folketingskandidat, siger Line Krogh Lay, der håber, at det nye folketing vil berede vejen for et »bredt samarbejde og en langsigtet politik«.

