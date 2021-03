Efter sidste kommunevalg i 2017 blev Anette Mortensen (V) indsat som borgmester af Kommunalbestyrelsens nestor Varly Jensen (DF), som kort forinden havde peget på Steen S. Hansen (S) som borgmester - efter at den første konstituering på valgnatten var røget på gulvet. Ved det kommende valg står fem borgerlige partier sammen for at undgå stemmespild. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Fem partier i borgerligt valgforbund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fem partier i borgerligt valgforbund

Stevns - 18. marts 2021 kl. 08:30 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Fem borgerlige partier i Stevns Kommune går til kommunevalg i et fælles valgforbund. Det blev onsdag lanceret i en pressemeddelelse, der var klausuleret til offentliggørelse torsdag kl. 8.30, så partierne kunne nå at orientere deres respektive baglande inden da.

De fem partier er Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Nyt Stevns. De har gennem nogen tid forhandlet om et fælles valgforbund med det formål at undgå spild af borgerlige stemmer ved kommunevalget, der holdes tirsdag 17. november.

I pressemeddelelsen understreges det, at valgforbundet er rent teknisk, og at der ikke er aftalt et fælles valgprogram.

»Formålet med det tekniske valgforbund er at sikre et borgerligt flertal i Stevns Kommune, så kommunen kan ledes med et borgerligt politisk udgangspunkt. Det gælder således i relation til økonomi og måden, som den offentlige service sikres med udgangspunkt i kvalitet, værdighed og frit valg for borgerne«, skriver de fem partier.

De understreger videre, at hvis valget medfører et borgerligt flertal, er den fælles ambition en borgerlig borgmester. Men det er samtidig gruppens ønske, at konstitueringen bliver så bred så muligt.

»Erfaringsmæssigt er det med til at sikre den mest forudsigelige og stabile udvikling for kommunen«, hedder det i pressemeddelelsen.

Læs mere i DAGBLADET Stevns og på sndk/stevns torsdag