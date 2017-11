Fem nye fund af danekræ på Stevns

Det tredje stykke er en komplet langhals (en slags ruer), hvor alle pladerne ligger sammen. Normalt finder man kun enkelte løse plader fra langhalse, men det her er et af de eneste kendte eksemplarer, hvor pladerne er samlet. Stykket har fået nummer DK 932.

Det sidste danekræ fra Stevns (DK-941) er fundet af Axel Paulsen fra Tyskland, og det er et komplet søpindsvin af arten Tylocidaris abilgaardi, hvor alle piggene ligger rundt om, et meget flot og udstillingsværdigt stykke.

- Det er fantastiks at se hvor godt ordningen med danekræ virker her i landet, og hvor stor opbakning der er blandt amatørgeologerne, hvor selv de tyske amatørgeologer er blevet meget flittige til at indberette deres fund til vurdering. Set fra mit lokale perspektiv, er jeg rigtig glad for at Kalklandet repræsenteret ved Stevns Klint og Faxe Kalkbrud altid er godt repræsenteret med nye unikke fund til danekræ-møderne. Det understreger virkelig, hvor betydningsfulde geologiske lokaliteter Faxe Kalkbrud og Stevns Klint er, siger Jesper Milàn, der er formand for danekræudvalget og museumsinspektør ved Østsjællands Museum.