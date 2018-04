Kl. 11.55 torsdag middag stillede lærerne på Store Heddinge Skole op til fotografering for at markere, at klokken er fem minutter i tolv, hvis forhandlingerne om en overenskomstaftale skal indgås uden konflikt. Privatfoto

Fem minutter i tolv for offentligt ansatte

Stevns - 13. april 2018 kl. 15:31 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens forhandlingerne spidser til, og spændingen stiger i Forligsinstitutionen, aktionerede en række offentligt ansatte torsdag landet over for at bakke om deres forhandlere.

Klokken var bogstaveligt talt fem minutter i tolv, da ansatte på Store Heddinge Skole tog opstilling foran et kamera og lod sig fotografere med kravet om En løsning for alle, som kampagnen for en ny overenskomstaftale hedder.

- Vi her på skolen vil gerne være med til at bakke op, stå skulder ved skulder med alle de andre offentligt ansatte og deltage i en aktivitet som denne her. Sammenholdet blandt de offentligt ansatte i denne tid er vigtigt - for det er jo hele den offentlige sektor, der bliver ramt, siger Marianne Agerskov, der er tillidsrepræsentant for lærerne på Store Heddinge Skole.

Hun tilføjer, at mange af hendes medlemmer er frustrerede over den måde, som lærerne »nu igen bliver behandlet på i de såkaldte forhandlinger«.

- Elastikken er spændt til det yderste i forhold til at udføre vores arbejde for eleverne med de midler, vi bliver tildelt! Vi bliver ofte inviteret til drøftelser om, hvordan vi kan forbedre ting i dagligdagen, der vil give bedre service og kvalitet. Og det er prisværdigt! Det skal bare ske indenfor »rammen«. Men vi kan altså ikke flytte mere rundt på resurserne og derved få mere ud af dem. Vi har strøget alt flødeskummet - der er ikke mere at tage af, siger hun.