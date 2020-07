Artiklen: Fem foreninger indbyder til fest for genforeningen

Fem foreninger indbyder til fest for genforeningen

Obelisk rejst i 1920

Obelisken er rejst i 1920 i anledning af Nordslesvigs genforening med Danmark. Krigen i 1864 var en katastrofe for Danmark. Vi måtte afstå Slesvig, Holsten og Lauenborg til Preussen (Tyskland), og først 55 år senere ved fredsforhandlingerne i Versailles 1919 åbnedes muligheden for grænseændringer. Det bestemtes, at befolkningen ved folkeafstemning skulle vælge, om den ville være en del af Danmark eller fortsat en del af Tyskland.