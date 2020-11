Fem årgange på to skoler hjemsendt på grund af corona-smitte

Når det var nødvendigt at sende så mange hjem, skyldes det, at hele årgangen havde haft fælles gymnastik i dagene før, at eleven blev testet positiv.

I løbet af weekenden kom det frem, at yderligere tre hele årgange på stevnske skoler også er sendt hjem på grund af coronasmitte. Og mandag formiddag blev endnu årgang på Strøbysjkolen, så nu i alt fem årgange på to skoler er hjemsendt på Stevns.

Bekymret personale

Sn.dk er blevet ringet op af nogle medarbejder fra Strøbyskolen, som ønsker at være anonyme, men de formulerer deres bekymring i forhold til situationen.

Redaktionen har haft kontakt til Strøbyskolen, hvor man bekræfter, at endnu en årgang er sendt hjem, men skolelederen er i øjeblikket travlt beskæftiget med at håndtere den nye hjemsendelse, så en kommentar og uddybning af situationen over for pressen må vente lidt.