Sidste år gik Hjemmeværnskompagni Stevns forrest i fanemarchen i Højeruplund ved fejringen af Dannebrogs 800 års-dag. I år er markeringen af flagdagen og 100 års-dagen for den sønderjyske genforening aflyst på grund af corona.

Fejring af genforening udsat

På mandag 15. juni er det præcis 100 år siden, at Nordslesvig - også kendt som Sønderjylland - blev genforenet med kongeriget Danmark. Samme dag fylder Dannebrog 801 år som landets nationale flag.

Begge begivenheder skulle være markeret med en storstilet fejring i Højerup. Der var planlagt festgudstjeneste i Højerup Kirke, fanemarch og kransenedlæggelse ved mindestenen for Dannebrog og opsætning af en mindeplade med Genforenings-obelisken i Højeruplund samt et efterfølgende og gratis kaffebord på traktørstedet.

Men det hele er aflyst på grund af coronakrisen. Formanden for førstnævnte og sidstnævnte foreninger: Jens Carl Jørgensen oplyser dog, at foreningerne håber at tage revanche i løbet af efteråret.