Michael Carøe (tv.) indtager Snurretoppens scene sammen med sit GasOrleans-orkester, når Spilledåsen fejrer sit 25 års-jubilæum på tirsdag.

Fejrer jubilæum med Gasolin-hits

Stevns - 06. september 2019 kl. 15:43 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kulturforeningen Spilledåsen er midt i et jubilæumsår - og dette skal fejres tirsdag 10. september. Derfor vil der ud over det musikalske indslag også være en reception fra klokken 18.30 til 19.30. Her kan man læske ganen i et glas boblevand samt fylde sig med chips, mens snakken går om dagligdagens fortræffeligheder - og måske også om Spilledåsens historie gennem de sidste 25 år.

Sådan lyder oplægget fra foreningen, der arrangerer rytmiske koncerter på Stevns og i sin egen forståelse er et spillested i de samme lokaler, som normalt går under betegnelsen: Snurretoppen. Her holdes jubilæumsreceptionen også - og når pindemadderne er skyllet ned med tør hvidvin, fortsætter festen inde i biografsalen med den store lyd og intime atmosfære.

Her kan foreningen byde velkommen til sæsonens første musikalske oplevelse. Her er der lagt op til en aften med Michael Carøe og GasOrleans - og bag dette sammensatte navn gemmer sig en hyldest til Danmarks største rockorkester gennem tiderne: Gasolin - men hvor musikken er pakket ind i den karakteristiske lyd fra jazzens og swingmusikkens hovedstad: New Orleans.

De fleste kender Michael Carøe. Han har været en del af det danske kulturliv i over 40 år. Han har været at finde på film, tv, stand-up og teater og som vært på en endeløs række af tv-shows, men er dog nok mest kendt fra en stribe Las Vegas-inspirerede musikalske arrangementer som crooner og entertainer. Han har den her fantastiske evne at kunne indtage et rum med sin nærhed og gode kontakt til publikum og levere store musikalske oplevelser, hedder det i materialet om aftenens hovedperson.

Med sig har Michael Carøe et stort, festligt band, der nok skal fylde Snurretoppens scene helt ud. Om hans veneration for jazz-musikken oplyser Spilledåsen, at han for 10 år siden blev vækket til live af noget, der havde ligget dybt inde i ham, siden han var knægt: en kærlighed til musikken, fordi det er den, man er - og kombineret med Gasolins musik, som var det første fra den danske musikscene, der rørte ham, har han her formået at fortolke disse sange på sin egen meget charmerende jazzede måde.

I skrivende stund er der stadig få billetter tilbage, som kan købes gennem hjemmesiden: www. spilledaasen-stevns.dk eller billettelefon 30571999 (torsdag og søndag klokken 16-19:30) samt Staxens Boghandel i Hårlev og Kontorforsyningen i Store Heddinge. Prisen er 250 kroner (225 kroner for medlemmer af Spilledåsen).