Se billedserie Krohaven i Rødvig er blevet en farverig portal til havneområdet. Foto: Stevns Kommune

Farverig indgang for turister og lokale

Stevns - 06. maj 2021 kl. 16:58 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Hvis vi mente at have brug for noget andet end læserbreve, statsvej til Stevns og begyndende valgkamp i avisen, så har lederen af Materielgården sendt et par billeder til redaktionen fra Krohaven i Rødvig, hvor tulipaner og påskeliljer blomstrer flot i øjeblikket. Vi har takket ja til den fremsendte »buket« i form af blomsterbilleder.

Det er Stevns Kommune, der har plantet det flotte bed til langs Østersøvej, og det har de gjort netop for at skabe mere farve og liv i byrummet.

Vej og Materielgården anlagde således i november sidste år et over 100 kvadratmeter stort bed, som skal give sanselige oplevelser fra tidligt forår til sent efterår, til gavn og glæde for borgere, turister og insekter.

I bedet er sat mange løg og plantet 12 forskellige stauder, så man vil kunne opleve blomster over en meget lang periode. Desuden er der lagt 4-5 centimeter med grus og småsten, som dels skygger for ukrudt, der kommer nedefra, dels skal reducere risikoen for, at ukrudtsfrø kan etablere sig i bedet.

Bedet vil henover året bevæge sig fra lyse narcisser, efterfulgt af tulipaner, alium og stauder såsom katteurt, solhat, asters, storkenæb og løvefod. Der er beplantet med sunde planter, som er tilpasset det danske klima og det specifikke voksested. Og så vil her være pollen og nektar til de flyvende venner, og de visne blomsterstængler vil fungere som indbyggede insekthoteller.

Ifølge leder af Vej og Materialgården, Henrik Hedegård Pedersen, er bedet et forsøg, som der skal evalueres på, så der er ikke for nuværende planer om tilsvarende anlæg andre steder på Stevns.